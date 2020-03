Business news: Macao, tasso di disoccupazione si attesta all'1,7 per cento negli ultimi tre mesi

- Il tasso di disoccupazione generale di Macao e il tasso di disoccupazione dei residenti locali sono rimasti entrambi stabili da novembre 2019 a gennaio 2020; il primo si attesta all'1,7 per cento, il secondo al 2,3 per cento rispetto al periodo precedente da ottobre a dicembre 2019. Lo riferisce l'ultimo rapporto del Servizio statistiche e censimento (Dsec). Il documento ha mostrato la forza lavoro totale era di 399.900 unità e il tasso di partecipazione alla forza lavoro era del 70,7 per cento. L'occupazione totale è stata di 393.100 e il numero di occupati ha raggiunto 284.700, in aumento rispettivamente di 3.300 e 3.100 rispetto al periodo precedente. (Cip)