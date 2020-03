Business news: Apple riapre tutti i suoi negozi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Apple riapre tutti e 42 i suoi negozi in Cina, secondo quanto riferito da un portavoce della compagnia. Il sito web cinese del produttore di iPhone ha elencato gli orari di apertura di tutti i punti vendita, che variano dalle 10 alle 11 ora locale. Il sito aveva precedentemente pubblicato un avviso dicendo che non tutti i negozi sarebbero stati riaperti. Apple aveva annunciato la chiusura dei suoi punti vendita all'inizio di febbraio a causa dell'epidemia di coronavirus nel paese. L'azienda di Cupertino ha venduto 494 mila smartphone in Cina a febbraio: le vendite sono crollate rispetto a quelle del febbraio 2019, di 1,27 milioni, secondo i dati dell'Accademia cinese di comunicazione di informazione tecnologica (Caict). "La situazione è così fluida che Apple non ha fornito una nuova previsione delle entrate. Il ritmo della ripresa nel trimestre che si concluderà a giugno dipende maggiormente dal lato della domanda, il che è molto difficile da prevedere", ha spiegato l'analista di Ubs Timothy Arcuri. Apple ha ammesso che le sue previsioni trimestrali sui ricavi per i prossimi tre mesi, che sono state stimate fino a 67 miliardi di dollari, potrebbero essere parzialmente condizionate dell'emergenza sanitaria in Cina. (Cip)