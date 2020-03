Coronavirus: M5s, si valuti laddove possibile se precettare vettori italiani per voli di Stato

- Per i senatori del Movimento cinque stelle della commissione Lavori pubblici e Trasporti di palazzo Madama, "in queste ore così difficili ci sono tanti italiani all'estero che hanno difficoltà a rientrare in Italia, poiché moltissimi paesi hanno sospeso voli per il nostro paese, chi da qualche giorno chi da poche ore chi nelle prossime ore. Sappiamo - segnalano in una nota i parlamentari pentastellati - che la Farnesina e il ministro Di Maio stanno producendo il massimo sforzo per riportarli a casa. Purtroppo organizzarsi attraverso scali in altri Paesi sta diventando di minuto in minuto più complicato, per via dei costi che lievitano sempre di più e per l'indisponibilità degli scali stessi, visto che adesso l'emergenza riguarda un numero di paesi sempre crescente e che molti di questi stanno interrompendo i voli da e per il proprio territorio. A tal proposito - continuano gli esponenti del M5s - si potrebbe iniziare a prendere in considerazione anche l'ipotesi di precettare mezzi dei nostri principali vettori, da Alitalia e da tutti gli altri, per imbastire dei voli di Stato che possano se non altro volare verso quegli scali dove è più alto il numero di italiani bloccati. Il tutto pensando alla massima tutela del personale e di tutti gli addetti ai lavori. Sarebbe un'ipotesi praticabile, prima che arrivi il blocco pressoché totale dei voli standard. Siamo a fianco al governo, con tutto il sostegno possibile - concludono i senatori del Movimento cinque stelle - in questo momento molto delicato e di grande impegno per fronteggiare i tanti problemi che questa emergenza sta creando".(Com)