Coronavirus: protocollo su sicurezza su luoghi di lavoro mette d'accordo governo e parti sociali

- Sono all’insegna della soddisfazione i commenti al protocollo, siglato in videoconferenza a palazzo Chigi da governo e parti sociali, per la "regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Una trattativa durata ben 18 ore il cui esito viene salutato con favore dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui l’accordo raggiunto è "per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma". Per il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, "le aziende, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, potranno garantire ai lavoratori più sicurezza", mentre il responsabile per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, si rivolge alle associazioni di categoria ed ai sindacati che hanno sottoscritto l’intesa, dicendo loro di aver "dato prova di essere all’altezza delle sfide che ci aspettano. Uniti per non fermare l’Italia". Dal canto suo, il titolare dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà osserva come sia stato raggiunto l’obiettivo più importante - quello di preservare appunto la salute dei lavoratori - ed aggiunge: "Adesso teniamo duro e superiamo questo momento". (segue) (Rin)