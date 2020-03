Coronavirus: Pizzul (Pd), apprezziamo il lavoro della giunta regionale, meno le uscite mediatiche

- Il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito alle polemiche sollevate ieri e oggi dagli esponenti della giunta regionale della Lombardia dichiara in una nota: "Il Pd in Lombardia è un partito di opposizione eppure abbiamo messo al bando le polemiche e facciamo proposte concrete. A maggior ragione dovrebbe farlo chi guida la Regione, o sta in maggioranza, in questo momento in cui serve la massima unità. Siamo tutti nell'emergenza e si lavora tutti per limitare la diffusione del virus. Le polemiche aumentano la preoccupazione di cittadini e operatori, non fanno bene a nessuno. Basta con accuse e rimpalli di responsabilità, ciascuno faccia la sua parte, nella consapevolezza della difficoltà a reperire dispositivi di protezione e macchinari di cui in Lombardia c'è estremo bisogno. Tutti stanno facendo il massimo, rispettiamo il loro lavoro. Apprezzo il lavoro concreto che stanno facendo il presidente e gli assessori, un po' meno le loro uscite mediatiche, troppo spesso scomposte e superficiali". (com)