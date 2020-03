Business news: India, commissariamento Yes Bank, perquisiti uffici e abitazioni a Mumbai

- L’agenzia investigativa indiana Central Bureau of Investigation (Cbi) sta effettuando perquisizioni a Mumbai, nello Stato del Maarashtra, in relazione al caso Yes Bank, l’istituto di credito commissariato la scorsa settimana dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. In particolare, le perquisizioni rientrano in un’inchiesta per presunta frode riguardante Rana Kapoor, il fondatore della società, arrestato e in custodia fino all’11 marzo presso un’altra agenzia investigativa, l’Enforcement Directorate (Ed). Sono stati perquisiti, secondo quanto riferisce la stampa indiana, sette tra uffici e abitazioni, tra le quali le residenze del finanzere e delle figlie Raakhi Kapoor Tandon e Radha Kapoor Khanna. (Inn)