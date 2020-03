Business news: Cina, ministero Industria invita Tesla a qualità e sicurezza prodotti

- Il ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica della Cina ha esortato Tesla, la casa automobilistica statunitense produttrice di auto elettriche, a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Tesla ha iniziato a consegnare berline elettriche Modello 3 – fabbricate in Cina nella sua mega fabbrica di Shanghai – ma alcuni acquirenti hanno dichiarato sui social media cinesi che le unità di controllo delle loro auto funzionano con chip HW2.5, che sono meno avanzati rispetto ai chip HW3.0 riportati nelle schede tecniche. Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero, i chip HW3.0 sono necessari per la modalità di guida autonoma completa nel sistema di assistenza alla guida di Tesla, una funzione opzionale quando i clienti ordinano le auto. Il ministero dell'Industria cinese ha invitato l'azienda a mantenere coerenti i suoi veicoli fabbricati in Cina dopo le lamentele dei clienti. (Cip)