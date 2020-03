Coronavirus: Asst Bergamo, 430 posti per covid, non possiamo ampliarli ulteriormente

- L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo al momento non è in grado di ampliare ulteriormente i posti messi a disposizione per i pazienti con coronavirus. Lo spiega in una nota la direttrice sanitaria Beatrice Stasi. "Al Papa Giovanni con i nostri medici, infermieri, tecnici si continua a combattere contro l'emergenza in un'autentica lotta contro il tempo. Siamo arrivati ad attivare 80 posti di terapia intensiva e 350 posti di ricovero fra l'ospedale di Bergamo e quello di San Giovanni Bianco, esclusivamente per pazienti positivi al coronavirus. La possibilità di creare ulteriori posti è subordinata alla disponibilità di personale, soprattutto infermieristico, perché i nuovi ingressi attraverso i canali di reclutamento attivati dalla Asst e da Regione, seppur con un enorme sforzo organizzativo e assoluta tempestività nelle procedure, non ci consentono al momento di ampliare ulteriormente la capacità assistenziale”, dichiara Stasi. “Positivo invece - aggiunge la direttrice sanitaria - il trend dei trasferimenti, che da giovedì a domenica 15 consentirà di collocare in altre strutture 39 pazienti. Nella fase di attivazione della centrale operativa regionale, su questo tema la nostra Asst ha avanzato alcune proposte operative per accelerare il trasferimento di pazienti non critici, prevedendo anche il coinvolgimento delle strutture sociosanitarie - ad oggi le uniche che dispongono di personale sanitario - e siamo fiduciosi che il loro contributo possa contribuire ad alleggerire l'enorme pressione che oggi c'e sui nostri ospedali”. (segue) (Rem)