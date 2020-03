Coronavirus: Asst Bergamo, 430 posti per covid, non possiamo ampliarli ulteriormente (2)

- “Un altro dato importante è la formazione interna, che ha raggiunto ormai oltre 2.300 persone, operatori di altri reparti che si stanno mettendo a disposizione per assistere i pazienti positivi al Covid 19. La solidarietà che stiamo ricevendo è tanta, direi che è una gara fra il nostro personale che sta mettendo tutto se stesso in questa battaglia e i bergamaschi, ma non solo, che ci stanno aiutando consegnando attrezzature e dispositivi, spesso dall'estero, oltre che donazioni in denaro. Voglio davvero ringraziare tutti di cuore e ricordare che la cosa più importante che i cittadini devono fare per aiutarci è rispettate rigorosamente - ‘senza se e senza ma’ - l’indicazione di restare a casa. ‘Fermiamolo insieme’ e ‘Io resto a casa’ devono restare le nostre parole d'ordine”, conclude Stasi. (Rem)