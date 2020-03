Milano: De Corato, bene arresto spacciatori, loro attività non va in quarantena

- L'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta in una nota gli arresti effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile, in due distinti interventi in viale Jenner e in via Bezzecca:"Ringrazio gli agenti della Squadra mobile che nei giorni scorsi, durante i controlli sul rispetto delle misure previste dal dpcm per limitare gli spostamenti, hanno effettuato arresti di spacciatori, le cui attività evidentemente non vanno in quarantena. In questo difficile momento di emergenza, non posso non ricordare che le nostre forze dell'ordine sono chiamate a un impegno ancora maggiore, per garantire non solo la nostra sicurezza ma anche la salute di tutti". (com)