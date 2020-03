Coronavirus: D'Amato, grazie a delegazione cinese in visita a Spallanzani, uniti si vince

- "Voglio ringraziare la delegazione cinese che questa mattina ha visitato e incontrato i medici dell'istituto Spallanzani esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto. Uniti si vince". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. (Com)