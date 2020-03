Coronavirus: Fiorini (FI), difendere Made in Italy da speculazione

- Per Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera e responsabile del dipartimento Eccellenze italiane di Forza Italia, "purtroppo non sono a rischio soltanto la salute degli Italiani e la continuità produttiva delle nostre aziende: sono a rischio i nostri asset strategici, la nostra sicurezza nazionale, il nostro made in Italy, che il governo e tutti noi dobbiamo difendere dalla speculazione internazionale che si sta diffondendo insieme al coronavirus. I competitor esteri e alcuni 'finti amici' - continua la parlamentare in una nota - potrebbero approfittare della crisi borsistica italiana per tentare di accaparrarsi a prezzi stracciati i nostri 'gioielli', le nostre aziende di maggior prestigio. Difendere il made in Italy, il nostro know how, mai come in questo momento deve essere una priorità. Sollecitiamo il governo ad occuparsene ai massimi livelli e con estrema determinazione, cosa che finora non ha fatto". (Com)