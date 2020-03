Coronavirus: Martina, assessori lombardi smettano di polemizzare e pensino all’emergenza

- L'ex segretario Pd Maurizio Martina in una nota chiede agli assessori regionali lombardi di non fare più polemiche e dedicarsi solo all'emergenza. “Leggo di polemiche dalla giunta regionale lombarda. Vorrei dire a questi assessori che non è il tempo di sprecare forze in questo modo; lo dico da Bergamo dove siamo in emergenza totale. Non ci serve una giunta regionale che polemizza", dichiara Martina. "I problemi sono enormi e nessuno ha risposte facili. Bisognerebbe lavorare tutti a testa bassa con poche parole e zero polemiche”, conclude l'ex segretario dem. (com)