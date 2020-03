Monza: prosegue il programma di sanificazione strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Monza comunica che prosegue l'operazione di sanificazione delle strade e delle piazze della città. L'attività nel centro storico, iniziata oggi pomeriggio, proseguirà domani mattina a partire dalle 8.30. Da lunedì 16 marzo, invece, il piano di pulizia straordinaria si sposterà negli altri quartieri della città. Nel centro storico, da oggi, opera una macchina lavastrade e un operatore con lancia per la pulizia dei punti più difficili da raggiungere. Nelle altre aree della città, da lunedì, sarà al lavoro un'autospazzatrice combinata accompagnata sempre da un operatore con lancia. Il prodotto usato si tratta di acqua con una soluzione batteriostatica e non ha alcuna efficacia contro la diffusione del Coronavirus, ma garantisce un'efficacia in termini di igiene e pulizia. Il prodotto utilizzato nelle percentuali riportate e nebulizzato su strada o marciapiedi, evaporando, non è nocivo per l'uomo o gli animali domestici. Comunque, a maggiore tutela di tutti, si chiede di evitare di passare dalle strade sottoposte a trattamento per almeno un'ora. Il divieto di sosta per il servizio di pulizia strade è stato sospeso dal 12 marzo. Il Comune precisa che non si devo tenere le finestre chiuse ma, a maggior tutela di tutti, si consiglia comunque la massima attenzione durante le operazioni di pulizia delle strade e nell'ora successiva alle stesse. Per sapere quali strade sono coinvolte, è possibile consultare il piano strade che giorno per giorno indicherà dove sarà attivo il servizio e in quali fasce orarie sul sito di Monza Pulita.(com)