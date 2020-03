Coronavirus: protocollo su sicurezza su luoghi di lavoro mette d'accordo governo e parti sociali (2)

- Cgil, Cisl e Uil sottolineano in una nota congiunta di un "risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un'assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva". Anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, definisce l’intesa "importante, anche se non abbiamo risolto tutti i problemi. E' necessario che l'accordo si estenda dappertutto: la salute e la sicurezza vengono prima del profitto e della rendita". Per il leader della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, "il protocollo è un fatto positivo perché rimette al primo posto la salute delle lavoratrici e dei lavoratori prevedendo, per le imprese, l’adozione di misure severe e impegnative al fine di garantirne la sicurezza e limitare il contagio. E' di grande importanza riportare al centro dell'attenzione le fabbriche". (segue) (Rin)