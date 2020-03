Business news: Cina, Apple ha venduto meno di 500 mila smartphone a febbraio

- Il colosso tecnologico statunitense Apple ha venduto 494 mila smartphone in Cina a febbraio: le vendite sono crollate rispetto a quelle del febbraio 2019, di 1,27 milioni, secondo i dati dell'Accademia cinese di comunicazione di informazione tecnologica (Caict). In totale, i marchi di telefonia mobile hanno spedito un totale di 6,34 milioni di dispositivi a febbraio, in calo del 54,7 per cento rispetto ai 14 milioni dello stesso mese dell'anno scorso: il livello più basso per febbraio dal 2012. I marchi con sistema Android, che includono dispositivi realizzati da Huawei Technologies e Xiaomi, hanno rappresentato la maggior parte del calo, a cause della diminuzione delle spedizioni da 12,72 milioni di unità nel febbraio 2019 a 5,85 milioni nel febbraio di quest'anno. A gennaio, le spedizioni sono rimaste stabili a poco più di due milioni. Le società di ricerca Idc e Canalys avevano precedentemente previsto che le spedizioni complessive di smartphone sarebbero diminuite di circa il 40 per cento nel primo trimestre quando l'epidemia di Covid-19 ha colpito la domanda e ha causato problemi alla catena di fornitura. I negozi a marchio Apple in Cina sono stati chiusi per almeno due settimane a febbraio quando sono aumentati i timori per l'epidemia di coronavirus. (Cip)