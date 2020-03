Business news: Cina, associazione auto Pca prevede calo delle vendite dell'otto per cento nel 2020

- Le vendite di auto in Cina sono destinate a scendere dell'otto per cento quest'anno, secondo le previsioni fornite dall'Associazione auto per passeggeri cinese (Pca). Per il mercato più grande del mondo si prospetta il terzo anno consecutivo di calo. La Pca lo scorso mese aveva previsto un calo del cinque per cento dopo aver inizialmente stimato una crescita dell'uno per cento. Il segretario generale della Pca, Cui Dongshu, ha chiesto politiche di stimolo a livello nazionale per contribuire a rilanciare la domanda. Le previsioni dell'associazione indicano un recupero della domanda man mano che l'anno avanza. Le vendite sono diminuite del 79 per cento a febbraio, il più grande calo mensile di sempre, ha affermato Pca, rivedendo leggermente i numeri iniziali dati la scorsa settimana. Le vendite in Cina di Honda Motor Co. sono diminuite dell'85 per cento il mese scorso, mentre Nissan Motor Co. ha registrato un calo dell'80 per cento. Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) sono in linea con il più ampio mercato automobilistico, scendendo del 78 per cento il mese scorso, ha affermato Pca. "I veicoli elettrici e i modelli premium tradizionali potrebbero risentire maggiormente dello scoppio perché le vendite di questi veicoli sono concentrate nelle più grandi città, che risultano essere le più colpite dall'epidemia", secondo Robin Zhu, analista di Sanford C. Bernstein & Co. (Cip)