Coronavirus: Totti lancia campagna per raccolta fondi per ospedale Spallanzani

- Il campione del mondo Francesco Totti insieme al marchio Dash ha lanciato una campagna per raccogliere fondi a favore dell'ospedale Spallanzani di Roma, Istituto nazionale per le malattie infettive. La raccolta fondi è attiva su "Go fund me" e il capitano chiede a tutti gli italiani di scendere in campo con lui per fare la loro parte e supportare l'ospedale Spallanzani che sta costruendo nuove camere di terapia intensiva ed ha bisogno di dotarle di tutti i macchinari necessari per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Ragazzi, sono giorni difficili per l'Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anche io e Dash scendiamo in campo per vincere questa partita tutti insieme - spiega Francesco Totti -. Con Dash ci siamo già portati a casa il primo tempo donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, ma nel secondo tempo unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme". (Com)