Coronavirus: Anzaldi (Iv), ministero Trasporti faccia chiarezza su aeroporti Ciampino e Linate (2)

- Anzaldi spiega che "il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 12 marzo ha decretato la chiusura di alcuni aeroporti, in una prima bozza Roma Ciampino e Milano Linate comparivano nella lista dei chiusi, poi considerati alcuni servizi di primaria importanza basati sugli stessi, si è corretto e li ha inclusi nel gruppo degli aperti. Successivamente Enac ha emanato le 'misure applicative' del decreto e, dalle stesse, si evince che si garantivano i servizi essenziali oltre i 'voli ferry, voli soggetti ad onere di servizio pubblico, voli per radiomisure' ". (segue) (Com)