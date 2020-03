Coronavirus: Anzaldi (Iv), ministero Trasporti faccia chiarezza su aeroporti Ciampino e Linate (3)

- "Pur essendoci alcune perplessità sulla collocazione di Ciampino e Milano nelle liste - continua Anzaldi - in entrambi sembrava si potesse garantire il servizio di trasporto pubblico compresi i voli per trasporto organi per trapianto e trasporto pazienti. Infine, ieri sera, Enac, ha inviato direttamente agli operatori un comunicato che lascia intendere una lettura diversa da quella espressa dalle note esplicative e sparisce il servizio pubblico. Come stanno davvero le cose? Servono chiarimenti", conclude Anzaldi. (Com)