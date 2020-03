Coronavirus: presidente Fontana, grazie a tutto mondo della sanità, stiamo facendo miracoli

- Durante la conferenza stampa in Regione Lombardia per fare il punto sull’emergenza coronavirus, il presidente Attilio Fontana ha voluto ringraziare il “mondo della sanità, tutti quelli che, dai medici agli infermieri che sono una categoria un’importanza straordinaria, agli operatori sociosanitari, alla nostra struttura di crisi, stanno lavorando in maniera indefessa”. “Stiamo facendo dei veri miracoli, perché riuscire ad aumentare in maniera così cospicua i letti di rianimazione è stato davvero qualcosa che ha dell’incredibile”, ha aggiunto il governatore lombardo. (Rem)