Coronavirus: Gelmini (Fi), grazie a Fontana e Gallera, Lombardia simbolo di efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a TgCom24, ha dichiarato: "Penso che la Regione Lombardia si sia mossa con grande efficienza e con grande efficacia. Faccio i complimenti e ringrazio il presidente Fontana e soprattutto l’assessore Gallera, che si sta dimostrando un uomo molto lucido, un uomo delle istituzioni capace di agire ottimamente come amministratore”. “La Regione Lombardia era pronta ad allestire centinaia di posti di terapia intensiva nel padiglione dell’ex Fiera di Milano, ma manca la strumentazione. Il punto oggi è quello di come rintracciare i respiratori, le mascherine, i dispositivi di sicurezza, l’ossigeno. Se non siamo in grado di acquistare all’estero questi materiali, penso che la protezione civile e il presidente del consiglio debbano valutare di utilizzare alcune aziende per cambiare le linee di produzione e fabbricare mascherine, gas e respiratori in Italia. Questa è la questione più urgente da affrontare”. (com)