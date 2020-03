Coronavirus: Adinolfi (Pdf), dopo Lotti e Ascani fare tamponi a pioggia a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della famiglia, chiede l’intervento urgente di comune di Roma e Regione Lazio sulla crisi coronavirus: "I casi Ascani e Lotti, Zingaretti e Sileri, evidenziano che a Roma il mondo della politica ha inevitabilmente rappresentato un focolaio di infezione che è stato trascurato. Centinaia di romani con sintomi tempestano i numeri verdi per chiedere di fare il tampone e vengono ignorati - afferma Adinolfi nella nota -. Zingaretti e Raggi devono agire subito per conoscere i dati reali del contagio a Roma, che sono almeno di venti volte superiori a quelli ufficiali: servono tamponi a pioggia. Sono tre settimane che ci si gingilla facendo finta che a Roma il virus sia confinato e confinabile. Bisogna conoscere i numeri veri con uno screening di massa sulla popolazione cittadina, partendo dai palazzi della politica", conclude il presidente del Pdf. (Com)