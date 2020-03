Coronavirus: assessore lombardo Caparini, sciacalli smettano di approfittarsi dell'emergenza

- Nell’emergenza sanitaria ci sono persone che cercano di rivendere materiale alla Regione Lombardia, approfittandosi del momento di crisi. Lo ha detto in conferenza stampa l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, intimando a costoro di smetterla. “A coloro che in questo momento si approfittano della situazione, chiediamo di smettere. Le nostre mail sono intasate anche da chi purtroppo si sta approfittando e sta facendo del vero e proprio sciacallaggio, sta cercando di venderci o rivenderci del materiale o s’intromette e s’interpone nelle nostre trattative. Questa è una cosa indegna da parte di qualsiasi essere umano e io chiedo di smettere”, ha detto Caparini. “Dobbiamo fare il nostro lavoro, dobbiamo pensare alla sicurezza delle nostre famiglie e dei nostri cittadini e quindi non è il momento di fare questi atti vili”, ha concluso l'assessore.(Rem)