Coronavirus: Ryanair, sospesi voli da e per la Polonia fino al 31 marzo

- La compagnia aerea low-cost Ryanair ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e verso la Polonia fino al prossimo 31 marzo, a fronte dei dieci giorni di chiusura del traffico internazionale di passeggeri annunciati dal governo di Varsavia. Lo si apprende da un comunicato della compagnia. “In risposta alla decisione del governo polacco per contrastare la diffusione del Covid-19, il gruppo Ryanair è stato costretto a cancellare tutti i voli da e per la Polonia fino alla mezzanotte di martedì 31 marzo”, si legge nel documento. (Com)