Coronavirus: Foroni, mascherine per aziende e lavoratori in Lombardia non ancora arrivate

- Le mascherine destinate ai lavoratori, annunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Lombardia non sono ancora arrivate. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni, spiegando che “è da ieri sera che, alla luce delle parole del presidente del Consiglio che ieri ha annunciato che si procureranno dispositivi per le aziende e per i lavoratori, arrivano e-mail alla sala operativa dell’unità di crisi da parte di imprese, soprattutto private, di ogni settore merceologico, che ci chiedono informazioni su come fare per riceverli o ci chiedono di distribuirli. Noi non riusciamo per la mole di lavoro a rispondere a tutte le e-mail di questo tipo”. “I dispositivi annunciati ieri - ha fatto sapere Foroni - non sono ancora arrivati. Nel momento in cui dovessero arrivare quelli destinati alle aziende e ai lavoratori, in un nano secondo organizzeremo la distribuzione tramite la catena a livello lombardo, ma al momento non ci è ancora arrivato nulla”.(Rem)