Coronavirus: Re David (Fiom), massimo supporto alle delegate e ai delegati

- Per Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, "in assenza di provvedimenti specifici per i luoghi di lavoro da parte del governo, il protocollo sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil e le parti datoriali offre strumenti utili per la contrattazione di accordi necessari alla tutela della salute dei metalmeccanici; è necessario programmare fermate, ridurre la produzione, mettere in sicurezza anche attraverso l’uso degli ammortizzatori sociali. La Fiom - spiega la dirigente sindacale in una nota - impegna le sue strutture nazionali e territoriali a dare il massimo supporto ai delegati ed alle Rappresentanze sindacali aziendali nella contrattazione per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Fino al 22 marzo, come già deciso unitariamente, continua la mobilitazione per sostenere anche con iniziative di sciopero il confronto per l’adozione delle misure adeguate in tutti i luoghi di lavoro. Le attività produttive possono proseguire, infatti - conclude Re David - solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione".(Com)