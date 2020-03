Coronavirus: a Bergamo 2864 casi, a Brescia 2122 positivi

- Bergamo, con 2864 casi (496 in più rispetto a ieri), e Brescia, con 2122 casi (338 in più rispetto a ieri), rimangono le due province lombarde con il maggior numero di positivi al coronavirus. A Cremona sono 1565 i casi positivi e nell'area metropolitana di Milano 1551, contro i 1307 di ieri. Nella altre province lombarde i casi sono: 1276 a Lodi, 224 a Monza Brianza, 261 a Mantova, 622 a Pavia, 45 a Sondrio, 287 a Lecco, 154 a Como e 158 a Varese. Ci sono 556 casi in corso di verifica. I tamponi effettuati in totale sono 37138.(com)