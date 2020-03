Coronavirus: 438 persone partite oggi in treno da Milano e dirette al Sud

- Oggi dai gate delle stazioni ferroviarie di Milano sono partite 438 persone dirette verso le regioni del sud Italia. Tutti i viaggiatori - fa sapere una nota della Polizia di Stato - sono stati controllati dalla Polizia ferroviaria, i cui operatori hanno verificato l'identità e le motivazioni del viaggio mediante la prevista autocertificazione. Tutti i viaggiatori diretti al sud Italia hanno dimostrato di avere una giusta motivazione per il viaggio. Analoghi controlli sono stati fatti dalla Polizia ferroviaria nelle stazioni di destinazione. Per tutti i passeggeri diretti in Sicilia, i controlli sono stati effettuati alla stazione ferroviaria di Messina, sia riguardo al possesso dei requisiti per il viaggio, che sotto il profilo sanitario con verifica della temperatura corporea. (com)