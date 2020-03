Alitalia: De Vecchis (Lega), da governo attenzione a personale aereo e di terra

- Il senatore della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro a palazzo Madama, William De Vecchis, auspica che il patrimonio di Alitalia venga tutelato dall'esecutivo. "Confidiamo che il patrimonio Alitalia, in queste ore drammatiche per il Paese - segnala il parlamentare in una nota - venga dal governo difeso e rilanciato sopratutto alla luce della crisi generata dalla diffusione del coronavirus. Ci aspettiamo responsabilità per tutto il comparto, per il personale viaggiante e per quello di terra, entrambe risorse da tutelare convintamente. Se, come sembra, nel decreto anti-coronavirus verranno inserite misure per Alitalia - conclude De Vecchis - vigileremo perché siano una leva su cui puntare per il rilancio del Paese quando l'emergenza sarà terminata e non pericolosi ridimensionamenti".(Com)