Coronavirus: Iss, molto difficile stabilire numero decessi causati da Covid-19

- Stabilire il numero dei decessi "con o per" il coronavirus "è molto difficile". Lo ha affermato Paolo D'Ancona, dell'Istituto superiore di sanità, nel punto odierno con la stampa. D'Ancona ha chiarito che è difficile "dire la reale causa" di morte anche perché gran parte dei pazienti deceduti presentano patologie pregresse gravi. "L'infezione da coronavirus c'è - ha sottolineato D'Ancona -. È innegabile, però è chiaro che le condizioni iniziali della persona, molto spesso sono condizioni difficili da gestire e per questo noi insistiamo sulla co-morbidità", ovvero sulla ricerca di eventuali patologie accessorie presenti o insorte durante il periodo di malattia da Covid-19. In linea generale, i pazienti che sono deceduti "sono persone che non sono ben compensate, hanno situazioni cliniche" per cui "ovviamente una malattia, una polmonite come questa, può facilmente metterle in difficoltà e portarle fino a un esito fatale". Per quanto riguarda le co-morbidità "ci stiamo informando, ma al momento attuale noi ne abbiamo solo una - ha precisato -. Non abbiamo altri casi che ci risultano". Tuttavia il dato è ottenuto "dalle comunicazioni con le regioni" e non "dall'analisi delle cartelle cliniche". Quello delle cartelle cliniche "è un lavoro che avverrà in profondità tra un po'. Non ho dati specifici per ogni persona", ha concluso. (Rer)