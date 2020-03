Migranti: Salvini, gli sbarchi sono ripresi, servono porti chiusi, controlli e quarantena

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca l'esecutivo e sottolinea l'incremento di sbarchi avvenuto negli ultimi giorni. "Più di 40 sbarchi dall’inizio di marzo a oggi, tutti nelle ultime ore e nel silenzio generale - afferma l'ex ministro dell'Interno -. Dopo aver interrotto per qualche settimana il business, ora il traffico di esseri umani è ripreso. Gli italiani non possono uscire di casa, ma accogliamo gli immigrati e mettiamo in pericolo soccorritori e Forze dell’ordine. Porti chiusi, controlli e quarantena". (Rin)