Coronavirus: Gallera, 898 posti in terapia intensiva

- Sono 898 i posti letto in terapia intensiva dedicati ai pazienti positivi al coronavirus. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus in Lombardia: "Nelle terapie intensive sono stati trattati 1064 pazienti e ne abbiamo dimessi 149, con una fuoriuscita positiva per il 10 per cento, e ne sono deceduti 145. Questo segnala anche che i giorni di permanenza dentro le terapie intensive sono molti". (Rem)