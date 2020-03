Coronavirus: Leodori, grazie ad Acerbi per aver donato sangue, diamo un calcio alla paura

- Il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori ringrazia il calciatore Francesco Acerbi per aver donato il sangue: "Grazie a Francesco Acerbi grazie a chi esce per donare sangue. Diamo un calcio alla paura, e vinciamo insieme la partita della vita", scrive Leodori su Facebook. (Com)