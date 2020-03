Egitto: coronavirus, Al Sisi sospende la didattica per due settimane

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha stabilito la sospensione della didattica nelle scuole di ogni ordine e grado per due settimane nel quadro delle misure per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza, Bassam Radi, su Facebook. Al Sisi ha anche predisposto un finanziamento di circa 6 miliardi di dollari per finanziare i piani di precauzione. Secondo l'ultimo bollettino del minitsero della Sanità del Cairo, in Egitto i contagiati sono 59 e due i morti. (Cae)