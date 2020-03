Romania: parlamento da la fiducia al governo di Ludovic Orban con 286 voti favorevoli

- Il parlamento di Bucarest ha dato la fiducia al governo proposto dal premier designato Ludovic Orban. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Agerpres”, aggiungendo che il nuovo esecutivo è stato approvato con 286 voti favorevoli e 23 contrari. Nel suo discorso al parlamento, Orban ha dichiarato che “tra le priorità del governo ci sarà l’allocazione di tutte le risorse necessarie per l’acquisto di attrezzature mediche e sanitarie” per la gestione della crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus. “Sono sicuro che nonostante le difficoltà riusciremo a gestire al meglio la situazione: l’acquisto di attrezzature mediche e sanitarie avverrà attraverso una procedura semplificata e saranno attivate tutte le istituzioni competenti per contenere al massimo i contagi”, ha detto, chiamando tutte “le aziende, le organizzazioni non governative, le istituzioni e i cittadini a unirsi nella lotta contro questa nuova minaccia”. (segue) (Rob)