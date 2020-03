Romania: parlamento da la fiducia al governo di Ludovic Orban con 286 voti favorevoli (2)

- Il premier designato ha poi messo in guardia contro le conseguenze negative del virus sull’economia del paese, che “rischiano di permanere a lungo se non ci attiveremo in fretta per prendere misure di prevenzione efficaci”. “A questo proposito, voglio annunciare che a seguito di attente consultazioni con le autorità competenti in materia di economia e finanza, nel prossimo futuro sarà elaborato un Piano di misure per la minimizzazione di questi rischi”, ha spiegato Orban, aggiungendo di essere intenzionato ad “avviare consultazioni con la Commissione europea in modo che vengano preparati programmi specifici a sostegno delle nostre imprese”. (segue) (Rob)