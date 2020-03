Romania: parlamento da la fiducia al governo di Ludovic Orban con 286 voti favorevoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il presidente Klaus Iohannis ha nuovamente assegnato a Orban, leader del Partito nazionale liberale (Pnl), l’incarico di primo ministro. "Vista la situazione particolare, ho deciso e svolto queste consultazioni sotto forma di teleconferenza. Ho discusso con tutti i partiti e posso trarre alcune conclusioni. Innanzitutto, tutte le discussioni sono state molto positive, molto costruttive. Tutti gli approcci sono stati coerenti, maturi e costruttivi. Tutti hanno capito che siamo in una situazione di crisi in cui non c'è spazio per sconvolgimenti politici, sono necessarie soluzioni e questo è molto urgente”, ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Rob)