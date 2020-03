Romania: parlamento da la fiducia al governo di Ludovic Orban con 286 voti favorevoli (4)

- “Durante queste consultazioni abbiamo ricevuto una sola proposta. Al momento abbiamo un governo in funzione. Il governo Ludovic Orban che ha lavorato molto seriamente e molto bene, indipendentemente dal fatto che avesse i pieni poteri o lavorasse ad interim”, ha aggiunto il capo dello Stato. Iohannis ha parlato anche del coronavirus. “Abbiamo adottato insieme le misure più appropriate al momento giusto. Abbiamo pochi casi in Romania e possiamo farcela a superare la crisi. È inimmaginabile cambiare tutto dall'oggi al domani perché allora nulla funzionerebbe più. Quindi l'unica opzione che ho ricevuto è stata Ludovic Orban e gli ho assegnato l’incarico di primo ministro”, ha detto il presidente. (Rob)