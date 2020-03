Coronavirus: Carrara (FI), insufficiente risposta governo a imprese e lavoratori

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, giudica "insufficiente la risposta del governo alle imprese italiane. Per far fronte alla crisi, Conte inizialmente aveva stanziato appena 3,5 miliardi, poi passati a 7,5 ed infine a 25 grazie alla richiesta insistente di Forza Italia e del centrodestra. Ma se già si stimano cali di consumo per 18 miliardi - rileva il parlamentare in una nota - anche queste risorse sono insufficienti. Nel frattempo, in Germania il governo ha annunciato un piano di almeno 550 miliardi per aiutare le aziende e le famiglie tedesche a contrastare le conseguenze dell'emergenza coronavirus. Il governo italiano deve utilizzare tutta la flessibilità consentita - conclude Carrara - per predisporre un potente piano di sostegno e di rilancio che dia fiducia alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie".(Com)