Coronavirus: Dadone, abbiamo imposto le giuste priorità in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, "abbiamo imposto le giuste priorità nell'Unione europea. L'eurogruppo di lunedì prossimo ha finalmente cambiato il suo odg. Il contrasto alla diffusione del coronavirus viene prima, molto prima - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - della riforma del Meccanismo europeo di stabilità. L'Europa vuole salvare se stessa? Torni in connessione con i cittadini". (Rin)