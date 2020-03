Spagna: coronavirus, governo annuncia stretta su movimenti cittadini per frenare contagi

- Il governo spagnolo ha annunciato una forte stretta al movimento dei suoi cittadini, nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus nel paese. Secondo quanto si legge nel testo del decreto, visionato dal quotidiano “El Pais”, i cittadini "potranno circolare nella pubblica via per svolgere le seguenti attività: acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici e generi di prima necessità; per recarsi presso centri sanitari o sul posto di lavoro e rientrare nel luogo di residenza abituale; assistere anziani, minori, persone a carico, persone con disabilità o persone particolarmente vulnerabili. Saranno inoltre consentiti gli spostamenti per recarsi presso istituti finanziari e gli spostamenti per causa di forza maggiore o situazioni di necessità”. Secondo quanto stabilisce il decreto potranno rimanere aperte al pubblico solo le attività utili per l'acquisto di beni di necessità, come supermercati, farmacie, distributori. Viene inoltre ridotta la frequenza dei trasporti pubblici, al fine di limitare gli spostamenti. Ieri il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha decretato uno stato di emergenza di quindici giorni per contenere l'espansione del nuovo coronavirus. Le limitazioni saranno effettive dalle ore 8:00 del 16 marzo. (Res)