Coronavirus: Comune Viterbo, prosegue sanificazione vie cittadine

Nel Comune di Viterbo prosegue l'attività di sanificazione straordinaria effettuato con spazzatrici meccanizzate e con mezzo attrezzato con barra lava-strade ad alta pressione. L'attività, inizia la mattina alle 6, e va avanti nel pomeriggio con altra tipologia di attrezzatura a disposizione. Il prodotto utilizzato, cloro misto ad acqua, scelto di concerto con la struttura di riferimento della Asl di Viterbo, viene erogato con diluizioni e modalità non tossiche. Saranno previsti più passaggi nelle varie zone e le attività di sanificazione si protrarranno fino al prossimo 3 aprile. È quanto si legge in una nota del Comune di Viterbo.