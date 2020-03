Russia-Sudan: in corso preparativi per visita a Mosca del premier Hamdok quest’anno

- L’ambasciata sudanese nella Federazione Russa sta ultimando i preparativi per una visita a Mosca del primo ministro Abdalla Hamdok, in programma per quest’anno. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il numero due della rappresentanza diplomatica del paese africano, Omar Farouq. “Stiamo ultimando i preparativi: si tratta di un passo avanti importante per i rapporti bilaterali tra i nostri paesi”, ha detto il diplomatico sudanese. (Rum)