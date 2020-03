Coronavirus: sindacati Roma e Lazio, da oggi dalle 18 scioperano i dipendenti dei supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Lazio, Roma Capitale e Rieti e Uiltucs Roma e Lazio, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore della distribuzione alimentare, Nidil Cgil di Roma e del Lazio, Felsa Cisl Lazio e Uiltemp Roma e Lazio proclamano lo sciopero di tutti i lavoratori in somministrazione addetti alla distribuzione alimentare dalle ore 18 di oggi 14 marzo 2020 a fine turno. Con le stesse modalità, è proclamato lo sciopero per tutti i giorni di apertura da oggi in avanti, fintanto che non arriveranno segnali concreti di presa in carico di questa emergenza da parte delle aziende utilizzatrici, delle associazioni datoriali, delle istituzioni. In una nota i sindacati spiegano che "la distribuzione alimentare sta svolgendo una funzione fondamentale per la collettività che bisogna assolutamente continuare a garantire. Ogni cittadino ha il diritto di avere la possibilità di acquistare beni di prima necessità, come quelli alimentari. I lavoratori del settore, in questi giorni anche più che in altri momenti, stanno mostrando un grande senso di responsabilità, nonostante la sensazione costante di essere i soggetti maggiormente esposti al contagio perché in contatto continuo e costante con la clientela. A loro tutela, le categorie del commercio stanno costantemente verificando che nei punti vendita siano rispettate tutte le norme di sicurezza per contenere il contagio, ma vengono ancora rilevate tante, troppe criticità e condizioni di protezione non omogenee nei singoli punti vendita". (segue) (Com)