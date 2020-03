Coronavirus: sindacati Roma e Lazio, da oggi dalle 18 scioperano i dipendenti dei supermercati (2)

- "I lavoratori del settore - continua la nota - sono uomini, donne, genitori di figli che non hanno la possibilità di andare a scuola, nipoti e figli di persone anziane che hanno bisogno di supporto per le attività quotidiane, quando non addirittura, soggetti deboli essi stessi, perché portatori di patologie. Sono esseri umani che vivono, come tutti gli altri, la preoccupazione che accompagna ogni sforzo per arginare il contagio da Covid-19. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a livello nazionale hanno richiesto che anche per questi lavoratori sia adottata ogni forma possibile di protezione inviando al presidente del Consiglio una lettera nella quale si sollecita un intervento diretto, su tutto il territorio italiano, di restrizione degli orari di servizio e apertura, oltre alla chiusura domenicale. Bisogna tutelare ora questi lavoratori, perché avremo ancora tanto bisogno di loro nei prossimi giorni! Alcune aziende in queste ore hanno scelto di rispondere alle sollecitazioni, anticipando l'orario di chiusura a partire da oggi e valutando altre iniziative. Altre, purtroppo, hanno lasciato cadere nel vuoto la richiesta, non considerando i possibili effetti della loro scelta sulle condizioni di lavoro, di sicurezza e di vita dei loro stessi dipendenti". (Com)