Siria: coronavirus, elezioni parlamentari rinviate al 20 maggio

- Il presidente siriano, Bashar Al Assad, ha firmato un decreto per il rinvio delle elezioni parlamentari nel paese arabo al prossimo 20 maggio, come forma di precauzione per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Lo si apprende da una nota pubblicata oggi dalla presidenza di Damasco, in cui viene ricordato che le elezioni erano previste per il 13 aprile. “Il presidente ha firmato un decreto per rinviare le elezioni parlamentari del prossimo 13 aprile al 20 maggio, come forma di precauzione per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus”, si legge nel documento. (Res)