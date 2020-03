Coronavirus: Martella, con decreto cerchiamo di dare risposte a famiglie, lavoratori ed imprese

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria ed all'Informazione, Andrea Martella, ha osservato che con il decreto a cui sta lavorando l'esecutivo si sta "cercando di dare risposte tempestive a famiglie, lavoratori ed imprese. Ci sarà una parte - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo, intervenendo a RaiNews24 - per potenziare il Servizio sanitario nazionale, un'altra parte servirà per venire incontro alle esigenze determinatesi in questo periodo con l'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie finora escluse, un'attenzione a settori particolarmente colpiti dal Covid-19 come turismo e commercio, lo stop ai mutui ed alle tasse per consentire al nostro Paese di affrontare l'emergenza, aiuti alle famiglie con i congedi parentali. E' un provvedimento molto complesso - ha concluso Martella - che stiamo facendo con assoluta tempestività in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo". (Rin)