Coronavirus: Fontana su ospedale in fiera, moderato ottimismo e dialogo aperto con protezione civile

- La Regione Lombardia è “moderatamente ottimista” sulla possibilità di realizzare un ospedale dedicato ai pazienti con coronavirus negli spazi della fiera di Milano. Lo ha spiegato il presidente Attilio Fontana, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sull’emergenza sanitaria. “Nessuna polemica, semplicemente per ora non siamo in possesso di quegli strumenti che devono essere utilizzati per aprire i letti di rianimazione, sostanzialmente e banalmente nessuno è stato in grado di fornirci né i ventilatori, né i medici. Sui medici mi sento di poter dire che il lavoro che è stato fatto stia portando dei risultati. Noi comunque questa ipotesi per ora non l’abbandoniamo. Abbiamo lanciato una sorta di call internazionale, cercando questi ventilatori ovunque si producano e ovunque possano essere reperiti. Ci proveremo ancora per un po’ di giorni, perché l’importante è la tempestività, quindi dobbiamo cercare di realizzare questa struttura a breve”, ha spiegato Fontana, che ha poi aggiunto: “Qualcuno che in merito ai respiratori sta dando qualche risposta mi sembra di poter dire che c’è. Quindi siamo moderatamente ottimisti”. Rispondendo alle domande dei cronisti, il governatore lombardo ha fatto anche sapere che sulla realizzazione della struttura alla fiera “è ancora aperto il dialogo con la protezione civile”. “Tra pochi minuti - ha detto Fontana - andremo ad ascoltare il nuovo commissario (Domenico Arcuri, ndr), per cercare di capire se si può portare avanti il discorso e come lo si vuole portare avanti e i dettagli. È chiaro che si deve fare subito con la massima urgenza”.(Rem)