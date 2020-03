Coronavirus: Usb, sciopero dei lavoratori del commercio e della grande distribuzione

- La Usb, Unione sindacale di base, dichiara lo sciopero a oltranza di commercio e della grande distribuzione organizzata per tutelare i lavoratori e i consumatori, perchè "il governo - spiega Usb in una nota - non ha recepito nessuna delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori del commercio e ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Il protocollo di intesa, promulgato oggi, non ha recepito nessuna delle richieste minime per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Riteniamo pertanto il provvedimento del governo inefficace alla luce della proclamazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dello stato di pandemia e reputiamo il comportamento di molti datori di lavoro a dir poco irresponsabile e incivile, volto esclusivamente alla salvaguardia del profitto e noncurante del benessere collettivo, in un momento di pericolo come questo". (Com)